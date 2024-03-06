Новий Volkswagen Polo Robust — це хетчбек із піднятим кліренсом та фаркопом, розроблений для ринку Бразилії. Як зазначає автовиробник, модель більше підготована для їзди у сільській місцевості.

У 2025 році модель Polo святкуватиме своє 50-річчя. За цей час Volkswagen Polo мав різні версії: хетчбек, седан, універсал і навіть кросовер - Polo Cross.

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Нещодавно, бразильський підрозділ компанії Volkswagen представив більш витривалу версію актуального Polo з підвищеною підвіскою. Комплектація отримала назву Polo Robust і якби вона продавалась в Європі, то конкурувала б з Dacia Sandero Stepway.

VW Brazil стверджує, що нову похідну в стилі кросовера було “розроблено та випробувано з клієнтами в сільськогосподарському сегменті”. Цей хетчбек буде компактною альтернативою пікапам Saveiro та більшому Amarok. Мова йде не про друге покоління Volkswagen Amarok, який створено на базі Ford Ranger, а про перше, адже в Бразилії й досі продається виключно ця генерація позашляховика.

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Окрім підвищеного кліренсу, Polo Robust також отримав дешеві тканинні сидіння, які є дешевшими та більш зносостійкими, гумові килимки та фаркоп. Проте, відбуксирувати важкі вантажі не вийде, адже автомобіль обладнано 1,0 літровим двигуном, потужністю 84 кінські сили та 101 Нм крутного моменту, що працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач.