Крупнейший автопроизводитель в мире набирает программистов, чтобы создавать собственный софт.

Для того, чтобы разрабатывать собственное программное обеспечение, немецкий автопроизводитель Volkswagen наберет до 2025 года более 10 тысяч ИТ-специалистов.

Уже 1 января 2020 года, когда вновь фирма Car.Software-Organisation официально приступит к работе, в нем будут заняты около 3 тысяч человек. И в их распоряжении окажется пятилетний бюджет в размере 7 миллиардов евро.

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Набор сотрудников произошел из-за существенной корректировки бизнес-модели производителя автомобилей. Ведь Volkswagen решил, что отныне будет выпускать не только автомобили, но и программное обеспечение к ним. Для этого в подчинение новой структуре передаются все те сотрудники, отделы и дочерние фирмы, которые "разрабатывают программное обеспечение для автомобилей и цифровых экосистем", объявили 21 ноября в штаб-квартире немецкого автогиганта в Вольфсбурге.

Иными словами, концерн собирает вместе всех тех, кто до сих пор занимался различными цифровыми технологиями в материнском концерне VW и в принадлежащих ему компаниях Audi и Porsche. Теперь общее руководство ими передается софтверному подразделению компании Audi в баварском Ингольштадте – Audi Electronics Venture.

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Однако айтишников объединяют организационно, но не территориально. Решение стоящих перед Car.Software-Organisation задач будут искать в Берлине, Бохуме, Ингольштадте, Штутгарте, Вольфсбурге, а также в США (в Сиэтле) и в Китае (в Пекине), подчеркивается в сообщении VW. А задачи эти весьма амбициозны.

Главная задача: в кратчайшие сроки значительно увеличить долю собственного фирменного софта в автомобилях концерна с нынешних менее 10 процентов до более 60 процентов в 2025 году, указывается в официальном сообщении концерна.

Разнообразный софт нужен VW не только в самих автомобилях, но и для их производства.

Для этого, в частности, необходимо дальнейшее развитие собственной операционной системы концерна vw.os с тем, чтобы через пять лет она устанавливалась на всех новых моделях концерна.

Такая унификация поможет существенно снизить затраты на программное обеспечение для тех не менее 10 миллионов автомобилей, которые Volkswagen выпускает в настоящее время и намерен производить в будущем. А долгосрочная цель – создание собственного, фольксвагеновского бренда программных продуктов и коммерческая реализация этого софта на мировом рынке.

Новое подразделение Car.Software-Organisation будет работать на пяти ключевых направлениях. Это, во-первых, все то, что обозначается термином Connected Car: подключение автомобиля к различным системам коммуникации и связи, в том числе в собственных облачных технологий концерна, информационное взаимодействие с другими транспортными средствами и пешеходами.

Второе направление – решения, связанные с человеко-компьютерным взаимодействием в салоне, прежде всего – унифицированное программное обеспечение для приборной панели. Третье – автономное и автоматизированное управление, четвертое – софт, который регулирует электрическую подзарядку автомобиля, работу аккумуляторной батареи, двигателя, электроники (Vehicle Motion & Energy).

Пятое: "Цифровой бизнес и сервисы, обеспечивающие мобильность". Здесь имеются в виду различные технологии, связанные, например, с краткосрочной арендой автомобилей (каршеринг), с заказом и оплатой услуг через смартфон или навигацией.

Таким образом, новое подразделение концерна Volkswagen будет координировать все те разработки, которыми классические автомобилестроители в прошлом мало или вообще не занимались. Однако в современных автомобилях, особенно в электромобилях, на которые VW сделал решительную ставку, они играют все более важную роль и составляют все большую часть конечной стоимости продукции.

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