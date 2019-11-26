Найбільший автовиробник у світі набирає програмістів, щоб створювати власний софт.

Для того, щоб розробляти власне програмне забезпечення німецький автовиробник Volkswagen набере до 2025 року понад 10 тисяч ІТ-фахівців.

Вже 1 січня 2020 року, коли новостворена фірма Car.Software-Organisation офіційно приступить до роботи, в ньому будуть зайняті близько 3 тисяч чоловік. І в їх розпорядженні виявиться п'ятирічний бюджет в розмірі 7 мільярдів євро.

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Набір співробітників стався через суттєве коригування бізнес-моделі виробника автомобілів. Адже Volkswagen вирішев, що відтепер буде випускати не лише автомобілі, але і програмне забезпечення до них. Для цього в підпорядкування новій структурі передаються всі ті співробітники, відділи та дочірні фірми, які "розробляють програмне забезпечення для автомобілів і цифрових екосистем", оголосили 21 листопада в штаб-квартирі німецького автогіганта в Вольфсбурзі.

Іншими словами, концерн збирає разом всіх тих, хто до цього часу займався різними цифровими технологіями в материнському концерні VW і в належних йому компаніях Audi і Porsche. Тепер загальне керівництво ними передається софтверному підрозділу компанії Audi в баварському Інгольштадті - Audi Electronics Venture.

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Однак айтішників об'єднують організаційно, але не територіально. Рішення що стоять перед Car.Software-Organisation завдань будуть шукати в Берліні, Бохумі, Інгольштадті, Штутгарті, Вольфсбурзі, а також в США (в Сіетлі) і в Китаї (в Пекіні), підкреслюється в повідомленні VW. А завдання ці вельми амбітні.

Головне завдання: в найкоротші терміни значно збільшити частку власного фірмового софта в автомобілях концерну з нинішніх менше 10 відсотків до понад 60 відсотків у 2025 році, вказується в офіційному повідомленні концерну.

Різноманітний софт потрібен VW не тільки в самих автомобілях, але і для їх виробництва

Для цього, зокрема, необхідно подальший розвиток власної операційної системи концерну vw.os з тим, щоб через п'ять років вона встановлювалася на всіх нових моделях концерну.

Така уніфікація допоможе істотно знизити витрати на програмне забезпечення для тих не менше 10 мільйонів автомобілів, які Volkswagen випускає в даний час і має намір виробляти в майбутньому. А довгострокова мета - створення власного, фольксвагеновского бренду програмних продуктів і комерційна реалізація цього софта на світовому ринку.

Новий підрозділ Car.Software-Organisation буде працювати на п'яти ключових напрямках. Це, по-перше, все те, що позначається терміном Connected Car: підключення автомобіля до різних систем комунікації і зв'язку, в тому числі до власних хмарних технологій концерну, інформаційна взаємодія з іншими транспортними засобами та пішоходами.

Другий напрямок – рішення, пов'язані з людино-комп'ютерною взаємодією в салоні, передусім - уніфіковане програмне забезпечення для приладової панелі. Третє - автономне та автоматизоване керування, четверте - софт, який регулює електричну підзарядку автомобіля, роботу акумуляторної батареї, двигуна, електроніки (Vehicle Motion & Energy).

П'яте: "Цифровий бізнес і сервіси, що забезпечують мобільність". Тут маються на увазі різні технології, пов'язані, наприклад, з короткостроковою орендою автомобілів (каршерінг), із замовленням та оплатою послуг через смартфон або навігацією.

Таким чином, новий підрозділ концерну Volkswagen буде координувати всі ті розробки, якими класичні автобудівники в минулому мало або взагалі не займалися. Однак в сучасних автомобілях, особливо в електромобілях, на які VW зробив рішучу ставку, вони грають все більш важливу роль і складають дедалі більшу частину кінцевої вартості продукції.

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