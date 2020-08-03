Различия между актуальной моделью и преемником – минимальные.

Шпионские снимки Volkswagen T7 в серийном кузове, а вот электрифицированный вариант даже попался папарацци на Нюрбургринге. Однако каждый раз минивэн был тщательно закамуфлирован. На этот раз в Бремене засекли автомобиль почти без камуфляжа.

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Хотя старый и новый минивэны, на первый взгляд, не отличаются, T7 имеет несколько важных изменений. На тесты в австрийских горах вышла восьмиместная модификация.

Судя по фото, преемник “Т-шестого” будет иметь такие же габариты, очертания кузова, однако следующий Transporter получил увеличенную площадь остекления, опущенную нижнюю линию ветрового стекла и узкий капот. Изменились формы наружных зеркал, совсем иначе выглядят фонари на корме, а над дверью багажника появилась деталь, похожая на козырек или спойлер.

Фото: Volkswagen Transporter Т7 / Motor1

Новая модульная архитектура значительно расширит линейку силовых агрегатов модели. Кроме традиционных бензиновых и дизельных моторов T7 может получить гибридные и полностью электрические варианты. Вместе с переднеприводными должны быть доступны и полноприводные автобусы.

Премьера нового Volkswagen Transporter Т7 ожидается в первой половине 2021 года, а в продажу автомобиль должен поступить уже следующим летом.

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