Відмінності між актуальною моделлю та наступником – мінімальні.

Шпигунські знімки Volkswagen T7 в серійному кузові, а от електрифікований варіант навіть попався папарацці на Нюрбургринзі. Однак щоразу мінівен був ретельно закамуфльований. Цього разу в Бремсені засікли автомобіль майже без камуфляжу.

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Хоча старий та новий мінівен, на перший погляд, не відрізняються, T7 має кілька важливих змін. На тести в австрійських горах вийшла восьмимісна модифікація.

Судячи з фото, наступник “Т-шостого” матиме такі ж габарити, обриси кузову, однак наступний Transporter отримав збільшену площу скління, опущену нижню лінію вітрового скла і вузький капот. Змінились форми зовнішніх дзеркал, зовсім інакше виглядають ліхтарі на кормі, а над дверима багажника з'явилась деталь, схожа на козирок чи спойлер.

Фото: Volkswagen Transporter Т7 / Motor1

Нова модульна архітектура значно розширить лінійку силових агрегатів моделі. Крім традиційних бензинових і дизельних моторів T7 може отримати гібридні і повністю електричні варіанти. Разом з передньопривідними повинні бути доступні і повнопривідні автобуси.

Прем'єра нового Volkswagen Transporter Т7 очікується у першій половині 2021 року, а в продаж автомобіль повинен надійти вже наступного літа.

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