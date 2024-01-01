Volkswagen Tiguan получил прощальную версию Wolfsburg Edition

Carscoops сообщает, что специальная версия под названием Wolfsburg Edition станет финальной для актуального поколения Volkswagen Tiguan в США, ведь компания готовится к дебюту новой генерации модели.

Читайте также: Volkswagen откладывает выпуск электромобилей нового поколения

Лимитированное издание доступно в одном из четырех цветов – Atlantic Blue, Deep Black Pearl, Platinum Grey или Pure White. Как говорит автопроизводитель, кроссовер Wolfsburg Edition уникальные детали дизайна. Речь идет о 18-дюймовых легкосплавных дисках с двухцветным покрытием, серебристые зеркала, хромированные вставки на дверях и бамперах, а также двухцветный значок Wolfsburg и черные рамки окон.

Интерьер из кожзаменителя Titan Black имеет эксклюзивную контрастную строчку в цвете Snap Orange и 30-цветную систему наружного освещения. К ним также добавляются обычные функции, в частности цифровая панель приборов, 8-дюймовая информационно-развлекательная система, бесключевой доступ и электропривод двери багажника.

Также интересно: Volkswagen Passat прошел краш-тест Euro NCAP: видео

Кроссовер предлагается с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 187 л.с. и 299 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость начинается от $30 995 и достигает 32 495 долларов, если клиент пожелает оснастить свой Tiguan системой полного привода 4Motion.