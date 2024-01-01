Volkswagen Tiguan отримав прощальну версію Wolfsburg Edition

Carscoops повідомляє, що спеціальна версія під назвою Wolfsburg Edition стане фінальною для актуального покоління Volkswagen Tiguan у США, адже компанія готується до дебюту нової генерації моделі.

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Лімітоване видання доступне в одному із чотирьох кольорів – Atlantic Blue, Deep Black Pearl, Platinum Grey або Pure White. Як каже автовиробник, кросовер Wolfsburg Edition унікальні деталі дизайну. Йдеться про 18-дюймові легкосплавні диски з двоколірним покриттям, сріблясті дзеркала, хромовані вставки на дверях і бамперах, а також двоколірний значок Wolfsburg й чорні рамки вікон.

Інтер’єр зі шкірозамінника Titan Black має ексклюзивну контрастну строчку у кольорі Snap Orange й 30-кольорову систему зовнішнього освітлення. До них також додаються звичайні функції, зокрема цифрова панель приладів, 8-дюймова інформаційно-розважальна система, безключовий доступ та електропривід дверей багажника.

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Кросовер пропонується з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 187 к.с. 299 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Вартість починається від $30 995 й досягає 32 495 доларів, якщо клієнт забажає оснастити свій Tiguan системою повного приводу 4Motion.