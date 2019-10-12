Самый большой семиместный SUV от Volkswagen, продаваемый в США, получил пятиместную версию.

Volkswagen Atlas (известный также как Teramont) получил новую версию Cross Sport с укороченной задней частью и 5-местным салоном. Кузов теперь выполнен в модной нынче купеобразной форме.

Кроме задней части, Volkswagen Atlas Cross Sport получил измененную переднюю и иное исполнение задней части. Новый внедорожник на той же колесной базе короче, ниже и шире, чем 7-местный вариант.

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В салоне – другой руль, простроченные сиденья, виртуальная панель приборов и аудиосистема Fender с 12 динамиками.

Кроме того, обновился онлайн сервис с предоплаченной подпиской. С помощью программы владелец автомобиля может удаленно запустить двигатель или отправить в бортовую навигационную систему построенный на смартфоне маршрут.

Среди опций добавились две системы активной безопасности: ассистент движения в пробках, который работает на скорости до 60 километров в час и система распознавания знаков.

Двигатели Volkswagen Atlas Cross Sport аналогичны обычному Atlas. Кроссовер можно оснастить "турбочетверкой" 2.0 мощностью 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента или атмосферным агрегатом VR6 3.6 с отдачей в 280 сил 360 Нм момента. Коробка – только восьмидиапазонный автомат; привод может быть как передним, так и полным.