Найбільший семимісний SUV від Volkswagen, що продається в США, отримав п'ятимісну версію.

Volkswagen Atlas (відомий також як Teramont) отримав нову версію Cross Sport зі вкореченою задньою частиною та 5-місним салоном. Кузов тепер виконаний у модній нині купеподібній формі.

Окрім задньої частини, Volkswagen Atlas Cross Sport отримав і змінену передню та інше виконання задньої частини. Новий позашляховик за тієї ж колісної бази коротший, нижчий і ширший за 7-місний варіант.

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В салоні – інше кермо, прострочені сидіння, віртуальна панель приладів та аудіосистема Fender з 12 динаміками.

Окрім того, оновився он-лайн сервіс з передплаченою підпискою. За допомогою програми власник автомобіля може віддалено запустити двигун або відправити в бортову навігаційну систему побудований на смартфоні маршрут.

Серед опцій додалися дві системи активної безпеки: асистент руху в пробках, який працює на швидкості до 60 кілометрів на годину і система розпізнавання знаків.

Двигуни Volkswagen Atlas Cross Sport аналогічні звичайному Atlas. Кросовер можна оснастити "турбочетвіркою" 2.0 потужністю 238 кінських сил і 350 Нм крутного моменту або атмосферним агрегатом VR6 3.6 з віддачею 280 сил 360 Нм моменту. Коробка - тільки восьмидіапазонний автомат; привід може бути як переднім, так і повним.

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