В 2015 году разгорелся скандал, известный как Дизельгейт. Он начался с Volkswagen и эффектом домино обвалил рынок дизельных машин многих производителей, поскольку они также были уличены в мошенничестве. Это стало одной из причин массовой переориентации производителей на разработку и выпуск электромобилей. Сейчас зреет новый скандал – снова с вредными выбросами и снова с концерном Volkswagen.

Напомним ситуацию с Дизельгейтом. Volkswagen Group использовала незаконное программное обеспечение, которое проявляло, когда автомобиль находился на динамометре по протоколу испытаний FTP-75. В этом случае умная электроника корректировала показатели, показывая чистую работу, но на дороге, при обычных условиях вождения, было зафиксировано превышение допустимой в США нормы выбросов оксидов азота в 40 раз. Позже было обнаружено похожее программное обеспечение в блоках управления двигателями многих других автопроизводителей.

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Теперь же Суд Европейского Союза (Court of Justice of the European Union, CJEU) обнаружил в автомобилях Volkswagen Group “программное обеспечение, которое меняет уровень выбросов загрязняющих газов транспортных средств, в зависимости от внешней температуры и высоты”, что противоречит законодательству ЕС.

“Такое устройство не может быть оправдано защитой двигателя от повреждения или аварии и безопасной эксплуатацией автомобиля, если его основное назначение – защитить такие компоненты, как клапан EGR и охладитель EGR и сажевый фильтр”, – пресс-релизе CJEU.