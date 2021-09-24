У 2015 році розгорівся скандал, відомий як Дизельгейт. Він розпочався з Volkswagen і ефектом доміно обвалив ринок дизельних машин багатьох виробників, оскільки їх також було викрито у шахрайстві. Це стало однією з причин масової переорієнтації виробників на розробку і випуск електромобілів. Зараз зріє новий скандал – знову зі шкідливими викидами й знову з концерном Volkswagen.

Нагадаємо ситуацію з Дизельгейтом. Volkswagen Group використовувала незаконне програмне забезпечення, яке виявляло, коли автомобіль знаходився на динамометрі за протоколом випробувань FTP-75. У цьому випадку розумна електроніка коригувала показники, показуючи чисту роботу, але на дорозі, за звичайних умов водіння, було зафіксовано перевищення допустимої у США норми викидів оксидів азоту в 40 разів. Пізніше було виявлено схоже програмне забезпечення в блоках управління двигунами багатьох інших автовиробників.

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Тепер же Суд Європейського Союзу (Court of Justice of the European Union, CJEU) виявив у автомобілях Volkswagen Group “програмне забезпечення, яке змінює рівень викидів забруднюючих газів транспортних засобів, залежно від зовнішньої температури та висоти”, що суперечить законодавству ЄС.

“Такий пристрій не може бути виправданий захистом двигуна від пошкодження чи аварії та безпечною експлуатацією автомобіля, якщо його основне призначення – захистити такі компоненти, як клапан EGR, охолоджувач EGR та фільтр сажі”, – прес-релізі CJEU.