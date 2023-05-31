Golf R 333 Limited Edition с двигателем мощностью 333 л.с. будет выпущена одной партией в 333 единицы. Автомобиль претендует на эксклюзивность, так что будущие владельцы надеются, что через 333 года за него будут давать 333 миллиона.

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition, которая выйдет ограниченным тиражом в 333 автомобиля, создана на базе Golf R Performance и поражает своей мощностью в 333 л.с. (245 кВт).

Стабильность движения и сцепления с дорогой полноприводной модели обеспечивает целый ряд высококачественных функций, таких как R-Performance Torque Vectoring, включая Vehicle Dynamics Manager.

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Golf R 333 поставляется с лакокрасочным покрытием Lime Yellow Metallic. Черные акценты дополнительно подчеркивают внешний вид специальной серии, которая выпускается как потенциальный коллекционированный объект. Спецвыпуск можно будет заказать в немецких дилерских центрах с пятницы, 2 июня. Поставка автомобилей начнется в октябре этого года.



Среди особенностей – система R-Performance Torque Vectoring с менеджером динамики автомобиля, которая распределяет мощность привода не только между передней и задней осями, но и между двумя задними колесами. Это обеспечивает особое измерение спортивности, особенно при прохождении поворотов.

Профили вождения Drift и Special, разработанные для гоночной трассы Нюрбургринг, также предлагают дополнительное удовольствие от вождения вне дорог общего пользования. Выхлопная система R Performance от Akrapovič с задними титановыми глушителями и черные 19-дюймовые колесные диски Estoril с полускользкими шинами дополнительно подчеркивают спортивный характер специальной версии модели. Максимальная скорость также увеличена до 270 км/ч.



Основной идеей для лимитированной серии стала мощность двигателя 245 кВт (333 л.с.). Это самый мощный исходный показатель Golf с крутящим моментом 420 ньютон-метров. Турбокомпрессор имеет предварительную нагрузку, чтобы поддерживать постоянную скорость при движении с частичной нагрузкой. Это позволяет быстрее развивать мощность для дальнейшего ускорения. Открытая дроссельная заслонка в фазах разгона улучшает динамику и производительность на дороге. Когда водитель снимает ногу с педали акселератора, а затем снова ускоряется, это позволяет быстрее наращивать крутящий момент двигателя и заметно улучшает реакцию двигателя. Болид разгоняется с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды.

Это первая модель Volkswagen R со строгим ограничением до 333 единиц и с порядковым номером в салоне.

В стандартную комплектацию также входят спортивные сиденья премиум-класса из кожи Nappa (с встроенным подголовником) и мощные светодиодные матричные фары IQ.LIGHT (в том числе с пакетом Light and Vision). Самые современные системы помощи водителю содержатся в пакете IQ.DRIVE. К ним относятся Travel Assist, система удержания в полосе Lane Assist, Emergency Assist и адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией stop&go.

Golf R 333 Limited Edition оснащен центральной подушкой безопасности (спереди) и системой камер заднего вида. Система Harman Kardon с 8+1 динамиками и общей мощностью 480 Вт обеспечивает идеальное звучание в салоне.

Golf R имеет культовый статус. С 2002 года на бестселлер от Volkswagen R было сделано более 250 000 заказов.

По цене от 76410 евро специальную серию можно будет заказать в немецких дилерских центрах со 2 июня. Производство всех 333 автомобилей в Вольфсбурге намечено на сентябрь этого года, так что первые модели могут быть переданы клиентам с октября.

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