Golf R 333 Limited Edition з двигуном потужністю 333 к.с. буде випущена однією партією у 333 одиниці. Автомобіль претендує на ексклюзивність, тож майбутні власники сподіваються, що через 333 роки за нею даватимуть 333 мільйони.

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition, яка вийде обмеженим тиражем у 333 автомобілі, створена на базі Golf R Performance і вражає своєю потужністю у 333 к.с. (245 кВт).

Стабільність руху та зчеплення з дорогою повнопривідної моделі забезпечує ціла низка високоякісних функцій, таких як R-Performance Torque Vectoring, включаючи Vehicle Dynamics Manager.

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Golf R 333 поставляється з лакофарбовим покриттям Lime Yellow Metallic. Чорні акценти додатково підкреслюють зовнішній вигляд спеціальної серії, яка випускається як потенційний об'єкт колекціонування. Спецвипуск можна буде замовити в німецьких дилерських центрах з п'ятниці, 2 червня. Поставка автомобілів розпочнеться у жовтні цього року.



Серед особливостей - система R-Performance Torque Vectoring з менеджером динаміки автомобіля, яка розподіляє потужність приводу не тільки між передньою і задньою осями, а й між двома задніми колесами. Це забезпечує особливий вимір спортивності, особливо при проходженні поворотів.

Профілі водіння Drift та Special, розроблені для гоночної траси Нюрбургринг, також пропонують додаткове задоволення від водіння поза дорогами загального користування. Вихлопна система R Performance від Akrapovič з титановими задніми глушниками та чорні 19-дюймові колісні диски Estoril з напівслизькими шинами додатково підкреслюють спортивний характер спеціальної версії моделі. Максимальна швидкість також збільшена до 270 км/год.



Основною ідеєю для лімітованої серії стала потужність двигуна 245 кВт (333 к.с.). Це найпотужніший вихідний показник Golf з обертовим моментом 420 ньютон-метрів. Турбокомпресор має попереднє навантаження, щоб підтримувати постійну швидкість під час руху з частковим навантаженням. Це дозволяє швидше розвивати потужність для подальшого прискорення. Відкрита дросельна заслінка у фазах розгону також покращує динаміку та продуктивність на дорозі. Коли водій знімає ногу з педалі акселератора, а потім знову прискорюється, це дозволяє швидше нарощувати крутний момент двигуна і помітно покращує реакцію двигуна. Болід розганяється з 0 до 100 км/год за 4,6 секунди.

Це перша модель Volkswagen R із суворим обмеженням до 333 одиниць і з порядковим номером в салоні.

У стандартну комплектацію також входять спортивні сидіння преміум-класу зі шкіри Nappa (з інтегрованим підголівником) і потужні світлодіодні матричні фари IQ.LIGHT (в тому числі з пакетом Light and Vision). Найсучасніші системи допомоги водієві містяться в пакеті IQ.DRIVE. До них відносяться Travel Assist, система утримання в смузі Lane Assist, Emergency Assist та адаптивний круїз-контроль (ACC) з функцією stop & go. Golf R 333 Limited Edition також оснащений центральною подушкою безпеки (спереду) та системою камер заднього виду. Система від Harman Kardon з 8+1 динаміками та загальною потужністю 480 Вт забезпечує ідеальне звучання в салоні.

Golf R має культовий статус. З 2002 року на бестселер від Volkswagen R було зроблено понад 250 000 замовлень.

За ціною від 76 410 євро спеціальну серію можна буде замовити в німецьких дилерських центрах з 2 червня. Виробництво всіх 333 автомобілів у Вольфсбурзі заплановано на вересень цього року, так що перші моделі можуть бути передані клієнтам з жовтня.

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