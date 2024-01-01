Волонтеры из Литвы перегнали в Украину 70 машин

Считанные часы техника простояла на одной из площадок областного центра, где ее торжественно передали в войска в соответствии с предварительными запросами военных.

Об этом знаковом событии говорится в сообщении на ФБ-странице Львовской областной военной администрации.

Читайте также Какие грузовики поступили из Литвы для ВСУ

В зависимости от типа эти машины будут привлекать для выполнения боевых задач на передовой, разведки, эвакуации раненых, перевозки снаряжения и тому подобное.

Фото: Львовская ОВА

Машины разных брендов, типов и цвета. Но практически все с полным приводом, за исключением карет скорой помощи и легких грузовиков. Они загружены попутным товаром – предметами гигиены, медикаментами, продуктами долгого хранения, запасными шинами и тому подобное. Что-то из этого вместе с машинами отправлено в войска, что-то – в детские, больничные, социальные учреждений.

Передача транспорта стала возможной благодаря литовскому волонтеру Валдасу Барткавичусу, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину организовал единомышленников для помощи украинскому народу.

Читайте также Логотипы на фуре способствуют увеличению штрафов: вывод ассоциации автоперевозчиков

Только за последние полгода Валдас организовал сбор и передал Украине сотни машин и тонны гуманитарной помощи. Несмотря на то, что в начале 2025 года во время поездки на фронт и передачи автомобилей он от взрыва потерял несколько пальцев руки, волонтерскую работу не бросил и занимается этим делом еще активнее. Конвой из семи десятков машин этому подтверждение.