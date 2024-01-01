Волонтери з Литви перегнали в Україну 70 машин

Лічені години техніка простояла на одному з майданчиків обласного центру, де її урочисто передали у війська відповідно до попередніх запитів військових.

Про цю знакову подію йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці Львівської обласної військової адміністрації.

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Залежно від типу ці машини залучатимуть для виконання бойових завдань на передовій, розвідки, евакуації поранених, перевезення спорядження тощо.

Фото: Львівська ОВА

Машини різних брендів, типів та кольору. Але практично всі з повним приводом, за винятком карет швидкої допомоги та легких вантажівок. Вони завантажені попутним товаром – предметами гігієни, медикаментами, харчами довгого зберігання, запасними шинами тощо. Щось з того разом з машинами відправлено у війська, щось – до дитячих, лікарняних, соціальних закладів.

Передача транспорту стала можливою завдяки литовському волонтеру Валдасу Барткавічусу, який від початку повномасштабного вторгнення Росії до України організував однодумців для допомоги українському народу.

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Лише за останні півроку Валдас організував збір та передав України сотні машин і тонни гуманітарної допомоги. Попри те, що на початку 2025 року під час поїздки на фронт і передачі автомобілів він від вибуху втратив кілька пальців руки, волонтерську роботу не покинув і займається цією справою ще активніше. Конвой з семи десятків машин цьому підтвердження.