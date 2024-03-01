Довольно результативно завершили зимнюю кампанию помощи благотворители сообщества NAFO: только в течение февраля его участники доставили в Украину три мощных транспортно-имущественных конвоя.

В последний день зимы North Atlantic Fella Organization (NAFO) завела в Украину 26-й по счету конвой. В этот раз благотворители привезли 11 автомобилей, 85 различных дронов и много другого оборудования и имущества.

Всего этот транш NAFO обошелся в 300 000 евро. В списке получателей из 11 наименований указаны различные боевые подразделения Сил обороны.

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В расположение своих подразделений поехали на подаренных внедорожниках воины бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского, отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, батальона Национальной гвардии Украины, механизированной бригады им. Черных Запорожцев, полка спецопераций и других.

Самый мощный был 25-й по отсчету транш, о чем сообщила волонтерская организация 69th Sniffing Brigade, входящая в состав интернет-сообщества NAFO. "Юбилейный" донат обошелся в 500 000 долларов.

Караван для подразделений ВСУ, Нацгвардии, мотопехотных, десантно-штурмовых, артиллерийских бригад, морских пехотинцев и медиков прибыл в середине месяца. Доставлено 18 транспортных средств, 180 дронов различного назначения, в т.ч. компактные Mavic и портативные дроны-глушители.

В 24-м конвое, что пришел в первой дни февраля, сообщество доставило 10 автомобилей, из числа которых было девять внедорожников и один микроавтобус.

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Вся техника передана защитникам в перекрашенной камуфляжной ливрее. Вместе с транспортными средствами доставлены комплекты зимней резины, технические средства препятствий для дронов, другое оборудование.

Как показывает счетчик на странице действительного члена интернет-сообщества NAFO благотворительной организации 69th Sniffing Brigade, которая имеет офис в Эстонии и в Украине на базе киевского стратап хаба "99", для нужд Сил обороны уже передано 297 транспортных средств.

Всего в Украину совместно ввезено 38 новеньких генераторов различной мощности, 146 дронов, 215 FPV-дронов, 29 портативных средств РЭБ.

Волонтеры NAFO имеют четкую структуру и организационное построение. Одни занимаются сбором информации о выставленных на продажу нужных автомобилях, другие ведут финансовое сопровождение и закупку техники и оборудования по всей Европе.

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Группа водителей-волонтеров перегоняет технику в Эстонию, где ее ремонтируют, проводят техническое обслуживание или ремонт, красят в камуфляжный цвет, а затем в рамах "Конвоев свободы" доставляют в Украину по отработанным маршрутам.

Сбор средств совместной NAFO продолжается. В сервисных центрах и автомастерских Эстонии уже готовится к перегону в Украину очередная партия машин, закупаются дроны, антидроновые ружья, глушители и другие средства РЭБ, что прибудут в Киев уже в марте.