Доволі результативно завершила зимову кампанію допомоги благодійницька спільнота NAFO: тільки протягом лютого її учасники доставили в Україну три потужні транспортно-майнові конвої.

В останній день зими North Atlantic Fella Organization (NAFO) завела в Україну 26-й за відліком конвой. Цього разу благодійники привезли 11 автомобілів, 85 різних дронів та багато іншого обладнання і майна.

Всього цей транш NAFO обійшовся у 300 000 євро. В списку отримувачів з 11 найменувань вказано різні бойові підрозділи Сил оборони.

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В розташування своїх підрозділів поїхали на подарованих позашляховиках воїни бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського, окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, батальйону Національної гвардії України, механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, полку спецоперацій та інших.

Найпотужніший був 25-й за відліком транш, про що повідомила волонтерська організація 69th Sniffing Brigade, що входить до складу інтернет-спільноти NAFO. "Ювілейний" донат обійшовся у 500 000 доларів.

Караван для підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, мотопіхотних, десантно-штурмових, артилерійських бригад, морських піхотинців та медиків прибув всередині місяця. Доставлено 18 транспортних засобів, 180 дронів різного призначення, в т.ч. компактні Mavic та портативні дрони-глушники.

В 24-му конвої, що прийшов у першій дні лютого, спільнота доставила 10 автомобілів, з поміж яких було дев’ять позашляховиків та один мікроавтобус.

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Уся техніка передана захисникам у перефарбованій камуфляжній лівреї. Разом з транспортними засобами доставлено комплекти зимової гуми, технічні засоби перешкод для дронів, інше устаткування.

Як показує лічильник на сторінці дійсного члена інтернет-спільноти NAFO благодійної організації 69th Sniffing Brigade, яка має офіс в Естонії та в Україні на базі київського стратап хабу "99", для потреб Сил оборони уже передано 297 транспортних засобів.

Загалом до України спільною ввезено 38 новеньких генераторів різної потужності, 146 дронів, 215 FPV-дронів, 29 портативних засобів РЕБ.

Волонтери NAFO мають чітку структуру та організаційну побудову. Одні займаються збором інформації про виставлені на продаж потрібні автомобілі, інші ведуть фінансове супроводження й закупівлю техніки та обладнання по всій Європі.

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Група водіїв-волонтерів переганяє техніку до Естонії, де її ремонтують, проводять технічне обслуговування чи ремонт, фарбують в камуфляжний колір, а потім в рамах "Конвоїв свободи" доставляють до України по відпрацьованих маршрутах.

Збір коштів спільною NAFO продовжується. В сервісних центрах та автомайстернях Естонії вже готується до перегону в Україну чергова партія машин, закуповуються дрони, антидронові рушниці та глушники й інші засоби РЕБ, що прибудуть до Києва уже в березні.