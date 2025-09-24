Volvo обновила свой флагманский кроссовер EX90

Как пишет Carscoops, новый EX90 2026 теперь стал значительно лучше, ведь оснащен совершенно новой 800-вольтовой электрической системой. Компания Volvo говорит, что их программное обеспечение для управления аккумуляторами использует интеллектуальный алгоритм для работы “в тандеме с системой 800 В для оптимизации зарядки, что делает его значительно быстрее, чем это было возможно ранее”.

На практике это означает, что обновленный кроссовер может похвастаться поддержкой быстрой зарядки мощностью 350 кВт. Автопроизводитель декларирует, что владельцы смогут восстановить до 250 километров запаса хода всего за 10 минут. Кроме быстрого времени зарядки, Volvo намекнула на “большую мощность для быстрого разгона”, а также на повышенную эффективность и уменьшение веса как аккумулятора, так и двигателей.

Среди других опций, которые получил EX90 2026 модельного года – электрохромная панорамная крыша, которую уже можно встретить на седане ES90, а также обновленная система автоматического экстренного торможения. Покупатели также найдут несколько новых функций, в частности “подключенные оповещения о безопасности на скользких дорогах, опасностях впереди и авариях”. Volvo также упомянула о функции параллельной парковки для системы помощи парковки Park Pilot.

Отмечается также, что EX90 стал умнее благодаря оснащению двумя компьютерами на базе процессоров NVIDIA DRIVE AGX Orin, которые обеспечивают вычислительную мощность 500 TOPS (триллионов операций в секунду). Владельцы текущих EX90 могут получить это обновление в ближайшем дилерском центре.

