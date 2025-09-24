Volvo оновила свій флагманський кросовер EX90

Як пише Carscoops, новий EX90 2026 тепер став значно кращим, адже оснащений абсолютно новою 800-вольтовою електричною системою. Компанія Volvo каже, що їхнє програмне забезпечення для керування акумуляторами використовує інтелектуальний алгоритм для роботи “в тандемі з системою 800 В для оптимізації заряджання, що робить його значно швидшим, ніж це було можливо раніше”.

Читайте також: Для чого в оновлену версію Volvo FL 4x4 поставили нові мости

На практиці це означає, що оновлений кросовер може похизуватись підтримкою швидкої зарядки потужністю 350 кВт. Автовиробник декларує, що власники зможуть відновити до 250 кілометрів запасу ходу лише за 10 хвилин. Окрім швидшого часу заряджання, Volvo натякнула на “більшу потужність для швидшого розгону”, а також на підвищену ефективність й зменшення ваги як акумулятора, так і двигунів.

Серед інших опцій, які отримав EX90 2026 модельного року – електрохромний панорамний дах, котрий вже можна зустріти на седані ES90, а також оновлена система автоматичного екстреного гальмування. Покупці також знайдуть кілька нових функцій, зокрема “підключені сповіщення про безпеку на слизьких дорогах, небезпеках попереду та аваріях”. Volvo також згадала про функцію паралельного паркування для системи допомоги паркування Park Pilot.

Зазначається також, що EX90 став розумнішим завдяки оснащенню двома комп’ютерами на базі процесорів NVIDIA DRIVE AGX Orin, які забезпечують обчислювальну потужність 500 TOPS (трильйонів операцій за секунду). Власники поточних EX90 можуть отримати це оновлення у найближчому дилерському центрі.

Нагадаємо: Які нові штрафи для водіїв готує поліція