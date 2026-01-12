Volvo объявляет глобальный отзыв электромобилей из-за проблем с аккумуляторами

Ситуация обострилась на фоне многомиллиардного иска, поданного другой дочерней структурой Geely против Sunwoda из-за дефектов качества аккумуляторных элементов, пишет CarNewsChina. Volvo подтвердила наличие потенциальных рисков безопасности у 10 440 электрокроссоверов EX30 в Великобритании.

В целом проблема охватывает 33 777 автомобилей EX30, в которых используются элементы Sunwoda. По внутренним оценкам, примерно 0,02% аккумуляторных элементов могут перегреваться, что в отдельных случаях создает риск теплового разгона и возгорания.

Пожар в Бразилии стал тревожным сигналом

Вопрос безопасности приобрел особую остроту после инцидента в ноябре 2025 года, когда Volvo EX30 загорелся в дилерском центре в Масейо, Бразилия. Автомобиль был полностью уничтожен, а для ликвидации пожара понадобились 11 пожарных и четыре пожарные машины. Хотя Volvo не подтвердила прямую связь между пожаром и дефектами аккумулятора, инцидент ускорил запуск экстренных мер.

Временные ограничения для владельцев

В ответ Volvo разослала срочные сообщения владельцам EX30 в Великобритании, США, Австралии и Южной Африке. До внедрения полноценной программы отзыва компания рекомендовала ограничить зарядку аккумулятора до 70% емкости. Этот мера предосторожности должна снизить риск перегрева, однако он существенно сокращает реальный запас хода - что вызвало недовольство среди владельцев, которые платили за полную функциональность электромобиля.

Официальный отзыв в Южной Африке

Национальная комиссия по защите прав потребителей Южной Африки уже объявила об отзыве 372 автомобилей Volvo EX30. Он охватывает модели 2024–2026 годов с одним электродвигателем и увеличенным запасом хода, а также полноприводные версии с двумя моторами. Volvo South Africa подтвердила, что речь идет о потенциальном дефекте высоковольтных аккумуляторов, который в редких случаях может привести к перегреву во время зарядки до высокого уровня.

Иск Geely против Sunwoda: миллиардные претензии

26 декабря 2025 года Viridi E-Mobility Technology - дочерняя компания Geely, ответственная за аккумуляторные системы - подала иск против Sunwoda на сумму 2,31 миллиарда юаней (примерно 323 миллиона долларов США). В иске говорится о дефектах аккумуляторных элементов, поставленных в период с июня 2021 года по декабрь 2023 года, которые привели к финансовым потерям, сервисных кампаний и репутационным рискам.

Проблемы у других брендов Geely

Sunwoda уже ранее оказалась в центре жалоб. Модель Zeekr 001 WE86, оснащенная этими элементами, получила многочисленные обращения клиентов относительно сниженной скорости зарядки и некорректного отображения запаса хода. В ответ Zeekr была вынуждена запустить так называемую “Зимнюю кампанию” - с бесплатной проверкой и заменой аккумуляторов. По неофициальным оценкам, это стоило бренду более 1 миллиарда юаней.

Удар по репутации Volvo

Volvo, которая десятилетиями строила имидж одного из самых безопасных автопроизводителей в мире, сейчас сталкивается с серьезным репутационным вызовом. Несмотря на заявления компании о том, что количество инцидентов “очень низкое”, а риск “крайне редкий”, доверие части клиентов уже пошатнулось. Особое раздражение вызывает временное ограничение зарядки - для многих владельцев это означает фактическую потерю части функционала электромобиля.

На фоне рекордных продаж Geely

Скандал разворачивается на фоне рекордных показателей Geely Holding. По данным китайского издания Security Times, в 2025 году группа продала 4 116 321 автомобиль - на 26% больше, чем годом ранее. Это пятый год подряд стремительного роста, а продажи электрифицированных моделей превысили 2,29 миллиона единиц. Volvo Car Group в 2025 году реализовала 710 042 автомобиля, из которых 323 294 - модели на новых источниках энергии, что составляет почти половину всех продаж бренда.

Что дальше

В ближайшее время Volvo должна представить детальный план глобального отзыва и окончательные технические решения. От того, насколько быстро и прозрачно компания справится с кризисом, зависит не только судьба EX30, но и доверие к бренду в эпоху массовой электрификации.