Volvo вскоре презентует совершенно новый EX60: известна дата дебюта

По словам автопроизводителя, новый Volvo EX60 способен проехать до 810 километров на одном заряде в полноприводной конфигурации. Это лучший показатель в своем классе и рекорд среди всех электромобилей, созданных Volvo. Такой запас хода делает дальние маршруты привычным делом без необходимости постоянно думать о зарядных станциях. Инженеры бренда оптимизировали показатели не только для лабораторных условий, но и для реальной жизни с учетом скоростей, температур и стиля вождения.

Читайте также: Грузовики Volvo FH Autonomous с автопилотом уже выпускаются серийно

Зарядка - как короткая остановка на кофе

EX60 не только далеко едет, но и быстро пополняет запас энергии. На скоростной зарядной станции мощностью 400 кВт автомобиль может добавить до 340 км пробега всего за 10 минут - именно столько обычно длится обычная пауза в пути. Volvo подчеркивает, что EX60 заряжается быстрее любого другого электрического автомобиля бренда, независимо от погодных условий. Дополнительно все владельцы получат 10-летнюю гарантию на батарею, что усиливает ощущение долгосрочной надежности.

Новая архитектура SPA3

Ключевой основой EX60 стала платформа SPA3. Это самая современная электрическая архитектура Volvo Cars, которая позволяет максимально эффективно интегрировать все ключевые системы автомобиля и достичь запаса хода, сравнимого с моделями с двигателями внутреннего сгорания. Батарея интегрирована в конструкцию кузова, а электромоторы собственной разработки Volvo уменьшают потери энергии и лишний вес. Все это работает вместе, чтобы кроссовер имел максимальную эффективность и дальность хода.

Также интересно: Volvo создала “умный” ремень безопасности, который сам подстраивается под пассажира

Меньше деталей - меньше вес

EX60 стал первым Volvo, созданным с применением технологии мегалиття, что уменьшило массу автомобиля примерно на 200 кг. Меньший вес означает не только лучшую динамику, но и больший запас хода и высокую энергоэффективность - именно то, что критически важно для электромобиля нового поколения.

Быстрая зарядка EX60 обеспечивает новая 800-вольтовая электрическая система в сочетании с собственным программным обеспечением. Она эффективнее передает энергию к батарее, уменьшает тепловые потери и ускоряет процесс зарядки. Кроме этого, EX60 использует интеллектуальные алгоритмы Breathe Battery Technologies, которые постоянно адаптируют процесс зарядки в зависимости от температуры и условий эксплуатации, поддерживая аккумулятор в оптимальном состоянии.

Читайте также: Испанцы привыкают к длиннющим дуотрейлерам: что это за гиганты

Электромобиль без компромиссов

Большой запас хода в сочетании с быстрой зарядкой и передовыми технологиями делает EX60 полноценной альтернативой автомобилям с классическими двигателями, отмечает компания Volvo. Официальная мировая премьера новинки состоится уже 21 января 2026 года. Презентация будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Volvo Cars в YouTube.