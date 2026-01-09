Volvo незабаром презентує абсолютно новий EX60: відома дата дебюту

За словами автовиробника, новий Volvo EX60 здатний проїхати до 810 кілометрів на одному заряді у повноприводній конфігурації. Це найкращий показник у своєму класі та рекорд серед усіх електромобілів, створених Volvo. Такий запас ходу робить далекі маршрути звичною справою без необхідності постійно думати про зарядні станції. Інженери бренду оптимізували показники не лише для лабораторних умов, а й для реального життя з урахуванням швидкостей, температур і стилю водіння.

Заряджання — як коротка зупинка на каву

EX60 не лише далеко їде, а й швидко поповнює запас енергії. На швидкісній зарядній станції потужністю 400 кВт автомобіль може додати до 340 км пробігу всього за 10 хвилин — саме стільки зазвичай триває звичайна пауза в дорозі. Volvo підкреслює, що EX60 заряджається швидше за будь-який інший електричний автомобіль бренду, незалежно від погодних умов. Додатково всі власники отримають 10-річну гарантію на батарею, що підсилює відчуття довгострокової надійності.

Нова архітектура SPA3

Ключовою основою EX60 стала платформа SPA3. Це найсучасніша електрична архітектура Volvo Cars, яка дозволяє максимально ефективно інтегрувати всі ключові системи автомобіля та досягти запасу ходу, порівнянного з моделями з двигунами внутрішнього згорання. Батарея інтегрована в конструкцію кузова, а електромотори власної розробки Volvo зменшують втрати енергії та зайву вагу. Усе це працює разом, аби кросовер мав максимальну ефективність і дальність ходу.

Менше деталей — менша вага

EX60 став першим Volvo, створеним із застосуванням технології мегалиття, що зменшило масу автомобіля приблизно на 200 кг. Менша вага означає не лише кращу динаміку, а й більший запас ходу та вищу енергоефективність — саме те, що критично важливо для електромобіля нового покоління.

Швидке заряджання EX60 забезпечує нова 800-вольтова електрична система у поєднанні з власним програмним забезпеченням. Вона ефективніше передає енергію до батареї, зменшує теплові втрати та прискорює процес зарядки. Окрім цього, EX60 використовує інтелектуальні алгоритми Breathe Battery Technologies, які постійно адаптують процес заряджання залежно від температури та умов експлуатації, підтримуючи акумулятор в оптимальному стані.

Електромобіль без компромісів

Великий запас ходу у поєднанні зі швидким заряджанням і передовими технологіями робить EX60 повноцінною альтернативою автомобілям із класичними двигунами, зазначає компанія Volvo. Офіційна світова прем’єра новинки відбудеться вже 21 січня 2026 року. Презентацію транслюватимуть наживо на офіційному каналі Volvo Cars в YouTube.