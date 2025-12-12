Іспанці звикають до довжелезних дуотрейлерів: що це за гіганти

Одним з перших 12 нових автопоїздів придбало у свій парк іспанське відділення французького логістичного оператора Geodis.

Як розповідає у своєму релізі світовий лідер у сфері транспорту, логістики та управління ланцюжками постачань multinational compan, нові норми дозволили безперешкодне впровадження таких машин.

Вибір випав на 17,3-літрові Volvo FH

Магістральні тягачі Volvo FH мають стандартні шасі 4×2, незахищені паливні баки, середньої висоти подовжений дах Globetrotter та білі кабіни з частково нефарбованим пластиком.

Однак тут варто звернути увагу на бортове маркування: тягач має найпотужніший на європейському ринку двигун – 17,3-літровий агрегат максимальною потужністю 650 к.с.

Магістральний тягач Volvo FH доволі часто використовується перевізниками у складі євромодульного дуотрейлера (мегатрейлера). Фото: Volvo Trucks

Дуотрейлери стають нормою

Для повного комплекту компанія Geodis придбала на додаток до 12 тягачів ще й 12 візків та 24 причепи, з яких склали так звані дуотрейлери (duotraile).

Причіпні системи обрали зі шторними бортами стандартної висоти виробництва іспанського бренду LeciTrailer.

Нагадаємо, дуотрейлер це – набір із двох причепів, з'єднаних разом, як вагон потяга. Разом з магістральним тягачем це вже поїзд, але автомобільний.

Графічна схема побудови доутрейлера: Інфографіка: Авто24

Зазвичай до дуотрейлерів відносять транспортні засоби з більш ніж шістьма осями, що складаються з двох напівпричепів, а між ними встановлюється візок.

Магістральний тягач Volvo FH16 з 17,3-літровим силовим агрегатом найчастіше використовується автоперевізниками саме для роботи в складі автопоїзда типу duotraile. В основному це в тих європейських країнах, де такі довгоміри та транспортно-логістичні норми дозволені (див. відео внизу).

У підсумку 30% пального заощадили

Результат виявився виправданим. З потужними 17,3-літровими тягачами та подвійними причепами такий автопоїзд має на 30 відсотків нижчі витрати пального на кожен тоннокілометр, ніж стандартні конфігурації.

Поки на іспанських маршрутах

На цій підставі було прийнято рішення запровадити такі конфігурації на постійних іспанських маршрутах.

Вони в першу чергу перевозитимуть вантажі паперу, сталі або автомобільних деталей на іспанських маршрутах, бо дістатися транзитом через усю Європу до інших країн з такими нормами довжини автопоїзда такому дуотрейлеру ніхто не дозволить.