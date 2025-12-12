Испанцы привыкают к длиннющим дуотрейлерам: что это за гиганты

Одним из первых 12 новых автопоездов приобрело в свой парк испанское отделение французского логистического оператора Geodis.

Как рассказывает в своем релизе мировой лидер в сфере транспорта, логистики и управления цепочками поставок multinational compan, новые нормы позволили беспрепятственное внедрение таких машин.

Выбор пал на 17,3-литровые Volvo FH

Магистральные тягачи Volvo FH имеют стандартные шасси 4×2, незащищенные топливные баки, средней высоты удлиненную крышу Globetrotter и белые кабины с частично неокрашенным пластиком.

Однако здесь стоит обратить внимание на бортовую маркировку: тягач имеет самый мощный на европейском рынке двигатель – 17,3-литровый агрегат максимальной мощностью 650 л.с.

Магистральный тягач Volvo FH довольно часто используется перевозчиками в составе евромодульного дуотрейлера (мегатрейлера). Фото: Volvo Trucks

Дуотрейлеры становятся нормой

Для полного комплекта компания Geodis приобрела в дополнение к 12 тягачам еще и 12 тележек и 24 прицепа, из которых составили так называемые дуотрейлеры (duotraile).

Прицепные системы выбрали со шторными бортами стандартной высоты производства испанского бренда LeciTrailer.

Напомним, дуотрейлер это – набор из двух прицепов, соединенных вместе, как вагон поезда. Вместе с магистральным тягачом это уже поезд, но автомобильный.

Графическая схема построения доутрейлера: Инфографика: Авто24

Обычно к дуотрейлерам относят транспортные средства с более чем шестью осями, состоящие из двух полуприцепов, а между ними устанавливается тележка.

Магистральный тягач Volvo FH16 с 17,3-литровым силовым агрегатом чаще всего используется автоперевозчиками именно для работы в составе автопоезда типа duotraile. В основном это в тех европейских странах, где такие длинномеры и транспортно-логистические нормы разрешены (см. видео внизу).

В итоге 30% топлива сэкономили

Результат оказался оправданным. С мощными тягачами и двойными прицепами такой автопоезд имеет на 30 процентов более низкий расход топлива на каждый тоннокилометр, чем стандартные конфигурации.

Пока на испанских маршрутах

На этом основании было принято решение ввести такие конфигурации на постоянных испанских маршрутах.

Они в первую очередь будут перевозить грузы бумаги, стали или автомобильных деталей на испанских маршрутах, потому что добраться транзитом через всю Европу в другие страны с такими нормами длины автопоезда такому дуотрейлеру никто не позволит.