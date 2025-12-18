Вантажівки Volvo FH Autonomous з автопілотом вже випускаються серійно

Раніше експериментальні магістральні тягачі Volvo з маркуванням "Autonomous" зустрічалися (див. відео нижче). В основному це були технологічні дороги гірничих підприємств на півночі Скандинавії.

Та вже зараз розпочалося заводське виробництво, що дозволить прискорити постачання цих автомобілів замовникам, знизити витрати та усунути дефіцит водійських кадрів.

За повідомленням Volvo Autonomous Solutions (Автономні рішення Volvo), перша автономна вантажівка Volvo FH заводського виробництва вже виготовлена на заводі Volvo Buses у Сеффле.

Не в лабораторії, а серійно на заводі

Завод у Сеффле, давно відомий своїм виробничим досвідом, тут успішно інтегрували у базову платформу Volvo FH передові автономні технології VAS, включаючи бортові обчислення, LiDAR, радар, камери та IMU, у платформу Volvo FH.

Результатом є автономна вантажівка OEM-класу, розроблена для складних умов перевезення вантажів. Це досягнення знаменує сміливий та результативний крок компанії до масштабної індустріалізації автономних гірничодобувних транспортних засобів.

Заводська комплектація базових тягачів Volvo FH до рівня Autonomous має ряд переваг, у тому числі гарантійний та сервісний супровід. Фото: VAS

Новий FH Autonomous базується на реальному досвіді попередніх поколінь, які вже працювали на скандинавських гірничодобувних підприємствах, включаючи Brønnøy Kalk у Норвегії та шахту Garpenberg компанії Boliden.

Курсом на великі масштаби

"Ця віха відображає силу поєднання наших інженерних рішень з перевіреними виробничими можливостями заводу в Сеффле, а перехід від складання в майстерні до заводського виробництва є важливим для створення надійних автономних вантажівок у великих масштабах", – заявила керівник відділу автономних транспортних засобів та машин у Volvo Autonomous Solutions (VAS) Сесілія Екстрьом.

Після завершення будівництва заводського "первістка" VAS планує поступове нарощування виробництва, щоб задовольнити зростаючий регіональний попит на автономні транспортні рішення.