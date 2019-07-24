Компания "Виннер Импортс Украина, Лтд", официальный импортер автомобилей Volvo в Украине, информирует о сервисной кампании на модели Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC с дизельными четырехцилиндровыми двигателями 2014-2019 модельных годов.

Кампания связана с недавними результатами исследований Volvo Cars, которые обнаружили, что в очень редких случаях пластиковый впускной коллектор двигателя может плавиться и деформироваться. В худшем случае есть вероятность возникновения возгорания с локализацией в отсеке двигателя.

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Volvo Cars подходит к данной ситуации очень тщательно и внимательно и принимает все возможные меры для ее решения. Так, если владельцы вышеупомянутых моделей Volvo заметят что-нибудь необычное в работе двигателя, например, загорание лампочки неисправности двигателя, перебои в работе двигателя и потерю мощности двигателя, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру. В случае, если во время поездки водитель почувствует непривычный запах, необходимо сразу же остановиться и позвонить в Volvo Assistance по номеру 0-800-303-555, если автомобиль на гарантии и к местным дилерам.

Все владельцы автомобилей Volvo в Украине, подпадающих под действие сервисной кампании, будут приглашены к официальным дилерам для проведения корректирующих действий на безвозмездной основе. Проверить, распространяется ли сервисная кампания на автомобиль, можно у официального дилера.

Если же в течение последних двух лет владельцы автомобилей Volvo ни разу не посещали официальные сервисные центры, необходимо обратиться к ближайшему с целью проверки автомобиля на наличие открытых сервисных кампаний. Для этого нужно сообщить VIN номер автомобиля представителю сервисного центра.

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