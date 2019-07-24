Компанія "Віннер Імпортс Україна, Лтд", офіційний імпортер автомобілів Volvo в Україні, інформує про сервісну кампанію на моделі Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC із дизельними чотирициліндровими двигунами 2014-2019 модельних років.

Кампанія пов’язана із нещодавніми результатами досліджень Volvo Cars, які виявили, що у дуже рідких випадках пластиковий впускний колектор двигуна може плавитися та деформуватися. У найгіршому випадку є вірогідність виникнення загоряння з локалізацією у відсіку двигуна.

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Volvo Cars підходить до даної ситуації дуже ретельно й уважно та вживає усі можливі заходи для її вирішення. Так, якщо власники вищезазначених моделей Volvo помітять що-небудь незвичне у роботі двигуна, наприклад, загоряння лампочки несправності двигуна, перебої в роботі двигуна або втрату потужності двигуна, необхідно негайно звернутися до місцевого дилера. У випадку, якщо під час поїздки водій відчує незвичний запах, необхідно одразу ж зупинитися та зателефонувати до Volvo Assistance за номером 0-800-303-555, якщо автомобіль на гарантії або до місцевих дилерів.

Всі власники автомобілів Volvo в Україні, що підпадають під дію сервісної кампанії, будуть запрошені до офіційних дилерів для проведення коригувальних дій на безоплатній основі. Перевірити, чи розповсюджується сервісна кампанія на автомобіль, можна також в офіційного дилера.

Якщо ж протягом останніх двох років власники автомобілів Volvo жодного разу не відвідували офіційні сервісні центри, необхідно звернутися до найближчого з метою перевірки автомобіля на наявність відкритих сервісних кампаній. Для цього потрібно повідомити VIN номер автомобіля представнику сервісного центру.

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