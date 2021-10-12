Стильный и эко-дружественный аксессуар был создан совместно с дизайнерским домом 3.1 Phillip Lim.

Инновационный материал, из которого сделаны сумки Volvo 3.1 Phillip Lim был разработан шведским автобрендом для отделки интерьеров машин. Он очень похож на кожу, а называется Nordico. Первым автомобилем с таким интерьером станет электрокар C40 Recharge EV.

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Как сообщалось ранее, Nordico будет лишь одним из экологичных материалов, которые будут использоваться в отделке салонов шведских машин. Он создан из текстиля, произведенного из переработанного пластика, а также “биоатрибутивных материалов из устойчивых лесов в Швеции и Финляндии”.

“Нордические” сумки будут выпущены ограниченной серией в бело-сером или сером цвете. Это сумка среднего размера, в которой есть скрытый кармашек и “специальный подсумок”.

Фото: сумка Volvo 3.1 Phillip Lim из экологичного материала / Volvo

Как и полагается действительно стильной вещи, на сумке нет кричащих логотипов брендов – единственное место, где указано, что она от Volvo 3.1 Phillip Lim – ярлык внутри.



Volvo не сообщает, когда сумки будут доступны для заказа, сколько стоить и каким тиражом будут выпущены, поэтому всем заинтересованным стоит обратиться к местному дилеру шведской марки с запросом.