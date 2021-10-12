Стильний та еко-дружній аксесуар був створений спільно з дизайнерським будинком 3.1 Phillip Lim.

Інноваційний матеріал, з якого зроблені сумки Volvo 3.1 Phillip Lim був розроблений шведським автобрендом для оздоблення інтер’єрів машин. Він дуже схожий на шкіру, а називається Nordico. Першим автомобілем з таким інтер’єром стане електрокар C40 Recharge EV.

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Як повідомлялось раніше, Nordico буде лиш одним з екологічних матеріалів, які будуть використовуватись в оздобленні салонів шведських машин. Він створений з текстилю, виготовленого з переробленого пластику, а також “біоатрибутивних матеріалів зі стійких лісів у Швеції та Фінляндії”.

“Нордичні” сумки будуть випущені обмеженою серією у біло-сірому або сірому кольорі. Це сумка середнього розміру, в якій є прихована кишенька та “спеціальний підсумок”.

Фото: сумка Volvo 3.1 Phillip Lim з екологічного матеріалу / Volvo

Як і годиться дійсно стильній речі, на сумці немає кричущих логотипів брендів – єдине місце, де зазначено, що вона від Volvo 3.1 Phillip Lim – ярлик всередині.



Volvo не повідомляє, коли сумки будуть доступні для замовлення, скільки коштуватимуть та яким тиражем будуть випущені, тому всім зацікавленим варто звернутись до місцевого дилера шведської марки із запитом.