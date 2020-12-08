Чертова дюжина для этого злоумышленника станет действительно злой цифрой, поскольку на этот раз полиция обещает наконец посадить его за решетку.

"Бессмысленно повторять одно и то же действие, надеясь получить иной результат", – сказал как-то Альберт Эйнштейн. И эта мудрость, очевидно, не дошла до одного человека из Сан-Франциско, любящего брать чужое.

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Во время дежурства, полицейский патруль остановил мужчину на мотоцикле Triumph для рутинной проверки. Правоохранители обнаружили, что мотоцикл ворованный и арестовали 31-летнего мужчину, который ехал на нем. Оказалось, что этот арест был тринадцатым за последние полтора года, причем все предыдущие также были связаны с похищенными транспортными средствами: "Похищение транспортного средства, завладение похищенным имуществом, нарушение правил использования номерного знака ТС и владение запрещенным веществом".

"Трудолюбивый" вор попадался полиции в среднем раз в 41 день, но каждый раз ему удавалось уйти от ответственности. Почему вор каждый раз, после ареста, оказывался на свободе и мог повторять свои "подвиги" – полиция не сообщает, однако обещает наконец поставить точку в этой истории и посадить вора за решетку.