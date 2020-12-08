Чортова дюжина для цього зловмисника стане справді лихою цифрою, оскільки цього разу поліція обіцяє нарешті запроторити його за ґрати.

“Безглуздо повторювати одну й туж дію, сподіваючись отримати інакший результат”, сказав якось Альберт Ейнштейн. Та ця мудрість, очевидно, не дійшла до одного чоловіка з Сан-Франциско, що полюбляє брати чуже.

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Під час чергування, поліцейський патруль зупинив чоловіка на мотоциклі Triumph для рутинної перевірки. Правоохоронці виявили, що мотоцикл крадений і заарештували 31-річного чоловіка, що їхав на ньому. Виявилось, що цей арешт був тринадцятим за останні півтора року, причому усі попередні також були пов’язані з викраденими транспортними засобами: “Викрадення транспортного засобу, отримання викраденого майна, порушення правил використання номерного знаку ТЗ та володіння забороненою речовиною”.

“Працьовитий” крадій попадався поліції в середньому раз на 41 день, але щоразу йому вдавалось уникнути відповідальності. Чому злодій щоразу, після арешту, опинявся на волі та мав змогу повторювати свої “подвиги” – поліція не повідомляє, однак обіцяє нарешті поставити крапку в цій історії та запроторити крадія за ґрати.