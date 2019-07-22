О чём он только думал?

Водитель сервиса Uber из города Альбукерке, в США, невольно стал соучастником ограбления заправочной станции. Его клиент просто попросил о короткой остановке на заправочной станции, после чего они продолжили двигаться к конечному пункту назначения.

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Терри Оуэнс недавно присоединился к сервису “Убер”. Некто Остин Харрис однажды вечером воспользовался приложением службы в своем смартфоне. Он заказал поездку с окраины Альбукерке на другую сторону города. На полпути клиент попросил о короткой срочной остановке на заправочной станции. Водитель остался в машине, а дождавшись пассажира, записал лишь “немного странное поведение” и ножницы в руке. Харрис объяснил, что как раз купил ножницы на АЗС – чтобы срезать бирки на новой куртке.



Фото: водитель Терри Оуэнс / ABC News

Вернувшись домой после этой поездки, Терри Оуэнс не успел передохнуть и часа, когда на его пороге появились полицейские и предъявили ему обвинение в ограблении бензоколонки. Позже правоохранители во всем разобрались и пришли к выводу, что Оуэнс непричастен к преступлению. В отличие от наркомана Остина Харриса, который, угрожая ножницами, ограбил заправку.

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