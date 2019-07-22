Що тільки собі думав?

Водій сервісу Uber з міста Альбукерке у США, несвідомо став співучасником пограбування заправної станції. Його клієнт просто попросив про коротку зупинку на заправній станції, після чого вони продовжили рухатись до кінцевого пункту призначення.

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Террі Оуенс нещодавно приєднався до сервісу “Убер”. Дехто Остін Харріс одного вечора викликав скористався додатком служби у своєму смартфоні. Він замовив поїздку з околиці Альбукерке на інший бік міста. На півшляху клієнт попросив про коротку термінову зупинку на заправній станції. Водій залишився у машині, а дочекавшись пасажира, занотував лиш “трохи дивну поведінку” та ножиці в руці. Харріс пояснив, що саме купив ножиці на АЗС – що зрізати бірки на новій куртці.



Фото: водій Террі Оуенс / ABC News

Повернувшись додому після цієї поїздки, Террі Оуенс не встиг перепочити й години, коли на його порозі з’явились поліцейські та висунули йому звинувачення у пограбуванні бензоколонки. Пізніше правоохоронці у всьому розібрались і дійшли висновку, що Оуенс непричетний до злочину. На відміну від наркомана Остіна Харріса, який, погрожуючи ножицями, пограбував заправку.

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