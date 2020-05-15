Испанец "коллекционировал" исключительно омологационные автомобили.

Правоохранители вышли на похитителя случайно – разыскивая украденный со стройплощадки электрогенератор.

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Полиция испанского Гетарии, задержала 42-летнего мужчину за кражу тяжелого генератора со строительной площадки, однако при обыске в его владениях был обнаружен гараж, в котором хранились 26 спортивных автомобилей разных марок, похищенные по всей Европе.

Все автомобили в хранилище представляют коллекционную ценность, поскольку являются специальными экземплярами для омологации. Нелегальная коллекция включала такие экзотические авто, как Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II, BMW E30 M3 E36 M3, несколько Mitsubishi Lancer Evo различных поколений и Subaru STI, Ford Escort RS Cosworth и Sierra RS Cosworth, Lancia Delta Integrale, среднемоторный Renault R5 Turbo, Peugeot 205 GTI и многие другие.

Полицейские выяснили, что автомобили готовили для продажи, у некоторых из них уже были поддельные номера VIN. У задержанного злоумышленника также было обнаружено огнестрельное оружие, патроны и 10 000 евро наличными. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким пунктам уголовного кодекса, а машины из его коллекции правоохранители попытаются вернуть владельцам.

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