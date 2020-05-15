Іспанець "колекціонував" виключно омологаційні автомобілі.

Правоохоронці вийшли на викрадача випадково – розшукуючи вкрадений з будмайданчика електрогенератор.

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Поліція іспанської Гетарії, затримала 42-річного чоловіка за крадіжку важкого генератора з будівельного майданчика, однак при обшуку в його володіннях був виявлений гараж, у якому зберігало 26 спортивних автомобілів різних марок, викрадених по всій Європі.

Усі автомобілі у сховищі представляють колекційну цінність, оскільки спеціальними примірниками для омологації. Нелегальна колекція включала такі екзотичні авто, як Mercedes-Benz 190E 2.5-16 EVO II, BMW E30 M3 та E36 M3, кілька Mitsubishi Lancer Evo різних поколінь та Subaru STI, Ford Escort RS Cosworth та Sierra RS Cosworth, Lancia Delta Integrale, середньомоторний Renault R5 Turbo, Peugeot 205 GTI та багато інших.

Поліцейські з’ясували, що автомобілі готували для продажу, у деяких з них вже були підроблені номери VIN. У затриманого зловмисника також було виявлено вогнепальну зброю, набої та 10 000 євро готівкою. Чоловіку висунуто звинувачення за кількома пунктами кримінального кодексу, а машини з його колекції правоохоронці спробують повернути власникам.

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