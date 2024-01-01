Воры уже нашли способ, как взломать новый бесключевой доступ Tesla

Как сообщает Carscoops, компания GoGoByte из Пекина обнаружила уязвимость ультраширокополосных (UWB) радиосигналов в автомобилях Tesla и двух других брендов, названия которых не разглашают, ведь в их случае проверка информации до сих пор продолжается. Это доказывает, что современные автомобили все еще достаточно уязвимы.

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Глава GoGoByte Джун Ли, предположил, что в будущем Tesla сможет решить эту проблему. "Я думаю, Tesla сможет это исправить, поскольку у них есть аппаратное обеспечение, но я думаю, что общественность должна быть уведомлена об этой проблеме, прежде чем они выпустят безопасную версию", - добавил он.

Ключ-карта Tesla

Теперь владельцы Tesla находятся в потенциальной опасности стать жертвой воров. Однако, как альтернативное решение, они могут использовать нестандартную функцию автомобиля "Pin To Drive".

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Она требует от водителя ввести 4-х значный PIN-код, перед началом движения. Конечно, эта опция не остановит вора от проникновения в авто, однако помешает ему тронуться.