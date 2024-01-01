Злодії вже знайшли спосіб, як зламати новий безключовий доступ Tesla

Як повідомляє Carscoops, компанія GoGoByte з Пекіна виявила вразливість ультраширокосмугових (UWB) радіосигналів в автомобілях Tesla та двох інших брендів, назви яких не розголошують, адже в їх випадку перевірка інформації досі триває. Це доводить, що сучасні автомобілі все ще досить вразливі.

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Очільник GoGoByte Джун Лі, припустив, що в майбутньому Tesla зможе розв'язати цю проблему. «Я думаю, Tesla зможе це виправити, оскільки у них є апаратне забезпечення, але я думаю, що громадськість повинна бути повідомлена про цю проблему, перш ніж вони випустять безпечну версію», - додав він.

Ключ-карта Tesla

Тепер власники Tesla перебувають в потенційній небезпеці стати жертвою злодіїв. Однак, як альтернативне рішення, вони можуть використати нестандартну функцію автомобіля «Pin To Drive».

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Вона вимагає від водія ввести 4-х значний PIN-код, перед початком руху. Звісно, ця опція не зупинить злодія від проникнення в авто, проте завадить йому рушити.