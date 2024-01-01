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Злодії вже знайшли спосіб, як зламати новий безключовий доступ Tesla

Повідомляється, що автомобільна охоронна фірма виявила значні вразливості безключового доступу Tesla. Як виявилось, зловмисники за допомогою недорого ретранслятора “ловлять” радіосигнал оригінального ключа й отримують доступ до електромобіля.
Зловмисники "ламають" безключовий доступ Tesla за допомогою ретлянслятора - Auto24
Данило Северенчук
logo27 травня, 16:42
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Як повідомляє Carscoops, компанія GoGoByte з Пекіна виявила вразливість ультраширокосмугових (UWB) радіосигналів в автомобілях Tesla та двох інших брендів, назви яких не розголошують, адже в їх випадку перевірка інформації досі триває. Це доводить, що сучасні автомобілі все ще досить вразливі.

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Очільник GoGoByte Джун Лі, припустив, що в майбутньому Tesla зможе розв'язати цю проблему. «Я думаю, Tesla зможе це виправити, оскільки у них є апаратне забезпечення, але я думаю, що громадськість повинна бути повідомлена про цю проблему, перш ніж вони випустять безпечну версію», - додав він.

Ключ-карта Tesla

Тепер власники Tesla перебувають в потенційній небезпеці стати жертвою злодіїв. Однак, як альтернативне рішення, вони можуть використати нестандартну функцію автомобіля «Pin To Drive».

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Вона вимагає від водія ввести 4-х значний PIN-код, перед початком руху. Звісно, ця опція не зупинить злодія від проникнення в авто, проте завадить йому рушити.

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