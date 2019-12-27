Сегодня, 27 декабря, состоялись испытания Шулявского путепровода. По нему ездили восемь 30-ти тонных грузовиков. Мост обещают открыть до конца недели.

Об этом на своей странице в мессенджере Telegram рассказал киевский городской председатель Виталий Кличко.

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“Пока по нему ездили восемь 30-ти тонников, мы со строителями стояли под мостом. Есть у них такая традиция”, – написал он и выставил соответствующее фото.

Напомним, каков Шулявский мост сегодня, накануне открытия. На фото видно, что уже сделано на автомобильной части путепровода.

Как испытывали Южный и Северный мосты, построенные еще в советское время, можно увидеть на фото.

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