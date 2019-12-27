Сьогодні, 27 грудня, відбулися випробування Шулявського шляхопроводу. По ньому їздили вісім 30-ти тонних вантажівок. Міст обіцяють відкрити до кінця тидня.

Про це на своїй сторінці у месенджері Telegram розповів київський міський голова Віталій Кличко.

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Поки по ньому їздили вісім 30-ти тонників, ми з будівельниками стояли під мостом. Є в них така традиція, – написав він і виставив відповідне фото.

Нагадаємо, яким є Шулявський міст сьогодні, напередодні відкриття. На фото видно, що вже зроблено на автомобільній частині шляхопроводу.

Як випробовували Південний та Північний мости, побудовані ще за радянських часів, можна побачити на фото.

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