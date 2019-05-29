Четырехдверное купе на батарейках показалось на изображениях с патента.

Мощный спортивный электрокар Audi e-tron GT стал автомобылем киногероя Тони Старка, который можно увидеть в ленте “Мстители 4: Финал”, сейчас в украинском прокате. Оказалось, что на экране мы видим не такой уж и концепт.

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Изображения Audi e-tron GT, опубликованные на e-tronforum, происходят из китайского Государственного ведомства по интеллектуальной собственности (CSIPO) и демонстрируют окончательный вид кузова будущего электрокара.

Фото: изображения Audi e-tron GT с патента / e-tronforum

Маловероятно, что Audi разделят линейку своих электрокаров на версии для отдельных рынков, поэтому перед нами, скорее всего, глобальная модель. И она почти стопроцентно повторяет концепт, представленный в ноябре 2018 года.



Фото: концепт Audi e-tron GT / Audi

Фестбек получит силовую установку мощностью в 590 лошадиных сил с аккумулятором на 90 киловатт-часов. Заявленное время зарядки до 80% за 20 минут через скоростную 800-вольтную зарядку.

Главным соперником на рынке для Audi e-tron GT станет его родственник Porsche Taycan. Дебют третьего электрокара из семейства e-tron в серийном исполнении запланирован на осень этого года.

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