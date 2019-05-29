Чотиридверне купе на батарейках показалось на зображеннях з патенту.

Потужний спортивний електрокар Audi e-tron GT став автомобілем кіногероя Тоні Старка, який можна побачити у стрічці “Месники 4: Фінал”, що зараз саме в українському прокаті. Виявилось, що на екрані ми бачимо не такий вже й концепт.

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Зображення Audi e-tron GT, опубліковані на e-tronforum, походять з китайського Державного відомства з інтелектуальної власності (CSIPO) і демонструють остаточний вигляд кузову майбутнього електрокара.

Фото: зображення Audi e-tron GT з патенту / e-tronforum

Малоймовірно, що Audi розділятиме лінійку своїх електрокарів на версії для окреемих ринків, тож перед нами, скоріш за все, глобальна модель. І вона майже стовідсотково повторює концепт, представлений у листопаді 2018 року.



Фото: концепт Audi e-tron GT / Audi

Фестбек отримає силову установку потужністю у 590 кінських сил з акумулятором на 90 кіловат-годин. Заявлений час зарядки до 80% за 20 хвилин через швидкісну 800-вольтну зарядку.



Головним суперником на ринку для Audi e-tron GT стане його родич Porsche Taycan. Дебют третього електрокара з сімейства e-tron у серійному виконанні запланований на осінь цього року.

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