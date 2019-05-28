Перевірка керованості електрокара показала результати, недосяжні для більшості авто з ДВЗ.

Відеожурнал km77 представив черговий ролик, знятий у ході перевірки керованості. Електрокар Tesla Model 3 показав дуже гарні результати.

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“Лосиний тест” – це об’їзд перешкоди на шляху з поверненням у свою смугу руху. Іспанський канал km77 у YouTube перевірив вже чимало машин, в числі останніх – BMW X2 та Skoda Kodiaq RS.

У серії випробувань на стабільність в управлінні й маневрування експерти km77 перевіряли вправність Tesla Model 3 в об’їзді перешкод на дорозі при швидкостях до 88 км/год.



Очікувано, електрокар з низьким центром маси показав відмінні результати у всіх тестах. На думку трьох водіїв цей автомобіль зразково реагує на кермо.

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