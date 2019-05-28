Проверка управляемости электрокара показала результаты, недостижимые для большинства автомобилей с ДВС.

Видеожурнал km77 представил очередной ролик, снятый в ходе проверки управляемости. Электрокар Tesla Model 3 показал очень хорошие результаты.

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"Лосиный тест” – это объезд препятствия на пути с возвращением в свою полосу движения. Испанский канал km77 на YouTube проверил уже немало машин, в числе последних – BMW X2 и Skoda Kodiaq RS.

В серии испытаний на стабильность в управлении и маневрировании эксперты km77 проверяли ловкость Tesla Model 3 в объезде препятствий на дороге при скоростях до 88 км/ч.

Ожидаемо, электрокар с низким центром массы показал отличные результаты во всех тестах. По мнению трех водителей этот автомобиль отлично реагирует на руль.

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