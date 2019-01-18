Если быть точным, форма кузова Aston Martin Vanquish Zagato называется шутинг брейк.

Никогда не называйте Vanquish Zagato хэтчбеком. Этим вы можете обидеть друидов, лепреконов или кто там создает такие впечатляющие автомобили, как замеченный недавно в Скандинавии шутинг брейк Aston Martin.

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Для тех, что не в курсе, Aston Martin Vanquish в своем обычном виде является классическим купе. В худшем случае – кабриолетом. И кузовная мануфактура Zagato превращает британские суперкары на то, чем они никогда бы не стали, без помощи итальянских мастеров.

Фото: предсерийный Aston Martin Zagato Shooting Brake на зимних тестах / Аutoevolution

Также стоит отметить, что кузов Шутинг брейк – это, по сути, двухдверный универсал. От хэтчбека он отличается удлиненным задним свесом. Исключением из этого правила является четырехдверный шутинг брейк Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, к которому недавно решила присоединиться Kia с новым ProCeed.

Фото: Aston Martin Zagato Shooting Brake / Aston Martin

Aston Martin Vanquish Zagato станет лебединой песней для купе Vanquish, уже снятого с производства. Ателье Zagato выпустит 28 машин в кузове спидстер, 99 кабриолетов и столько же автомобилей в форме шутинг брейк. Интересно, что нашелся покупатель, который купил все три версии Vanquish Zagato, а до кучи еще и оригинальное купе – все красного цвета.

Что касается Aston Martin Zagato Shooting Brake, то двухдверный универсал оснащен 6-литровым атмосферным V12 мощностью 592 л.с. от Vanquish S.

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