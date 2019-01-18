Якщо бути точним, форма кузову Aston Martin Vanquish Zagato називається шутінг брейк.

Ніколи не називайте Vanquish Zagato хетчбеком. Цим ви можете образити друїдів, лепреконів чи хто там створює такі вражаючі автомобілі, як помічений нещодавно у Скандинавії шутінг брейк Aston Martin.

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Для тих, что не в курсі, Aston Martin Vanquish у своєму звичайному вигляді є класичним купе. У найгіршому випадку – кабріолетом. Та кузовна мануфактура Zagato перетворює британські суперкари на те, чим вони ніколи б не стали, без допомоги італійських майстрів.

Фото: передсерійний Aston Martin Zagato Shooting Brake на зимових тестах / Аutoevolution

Також варто зазначити, що кузов шутінг брейк – це, по суті, дводверний універсал. Винятком з цього правила є чотиридверний шутінг брейк Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, до якого нещодавно вирішила приєднатись Kia з новим ProCeed.

Фото: Aston Martin Zagato Shooting Brake / Aston Martin

Aston Martin Vanquish Zagato стане лебединою піснею для купе Vanquish, вже знятого з виробництва. Ательє Zagato випустить 28 машин у кузові спідстер, 99 кабріолетів та стільки ж автомобілів у формі шутінг брейк. Цікаво, що знайшовся покупець, котрий купив усі три версії Vanquish Zagato, а до купи ще й оригінальне купе – усі червоного кольору.

Що стосується Aston Martin Zagato Shooting Brake, то дводверний універсал оснащений 6-літровим атмосферним V12 потужністю 592 л.с. від Vanquish S.

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