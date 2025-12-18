Вот каким будет Chevrolet Silverado 2027: первые фото

Текущее поколение Silverado было представлено в 2019 году и последний раз получало заметное обновление в 2022-м. Учитывая конкуренцию в сегменте и возраст модели, полноценная смена поколения выглядела неизбежной - и теперь это фактически подтверждено документально.

Эволюция дизайна с обзором на Traverse

Патентные изображения, впервые обнародованы Car&Driver, показывают, что Silverado 2027 года сохранит знакомые пропорции, но получит полностью новую переднюю часть. Она выполнена в стилистике нового Chevrolet Traverse: с разделенной оптикой, массивной сетчатой решеткой радиатора и широкой горизонтальной планкой.

Передний бампер выглядит более агрессивно и функционально, а в нижней части можно заметить активную воздушную заслонку, которая должна улучшить аэродинамику и топливную экономичность. Боковой профиль сохраняет узнаваемую форму, но крылья стали более рельефными, с четко очерченными акцентами над задними колесами.

Задняя часть пикапа изменена менее радикально, однако и здесь есть заметные нововведения. Silverado получит новые фонари с более сложной графикой, а также переработанный бампер с более широкими подножками. Вместо большой надписи CHEVROLET на дверце грузовой платформы теперь появится фирменная эмблема. Ожидается, что пикап сохранит фирменную многофункциональную заднюю ляду Multi-Flex, которая в актуальном поколении предлагает шесть режимов использования - от ступеньки до ограничителя нагрузки.

Новое поколение V8 уже на подходе

Хотя Chevrolet пока не раскрывает технических деталей, компания официально подтвердила масштабные инвестиции в двигатели V8 нового поколения. Они должны обеспечить более высокую производительность, лучшую экономичность и снижение выбросов благодаря обновленному управлению горением и температурными режимами.

Иллюстрация: Carscoops

Ожидается, что новые V8 постепенно заменят нынешние 5,3- и 6,2-литровые моторы, которые сегодня выдают от 355 до 420 лошадиных сил. В то же время в линейке, вероятно, останутся 2,7-литровый турбобензиновый двигатель и 3,0-литровый турбодизель, хотя и с техническими доработками.

Что это означает для рынка

Silverado остается одним из ключевых продуктов General Motors: только в прошлом году в США было продано более 560 тысяч пикапов, из которых почти 360 тысяч пришлось на версию 1500. Поэтому эволюционный, а не революционный подход к дизайну выглядит вполне логичным - Chevrolet явно не хочет рисковать формулой успеха. Официальная премьера Silverado 2027 ожидается ближе к старту серийного производства, но теперь понятно главное: культовый пикап изменится заметно, но останется самим собой.