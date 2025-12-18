Укр
Ось яким буде Chevrolet Silverado 2027: перші фото

Один із найпопулярніших пікапів у США готується до серйозного оновлення. Дизайн Chevrolet Silverado модельного року 2027 уперше повністю розкрито на патентних зображеннях, які дають чітке уявлення про зовнішність серійної версії ще задовго до дебюту.
Chevrolet Silverado 2027 показали на патентних зображеннях ще до офіційної прем’єри - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Неофіційне зображення Chevrolet Silverado 2027

Данило Северенчук
logo18 грудня, 16:30
logo0
logo0 хв

Поточне покоління Silverado було представлене у 2019 році та востаннє отримувало помітне оновлення у 2022-му. З огляду на конкуренцію в сегменті та вік моделі, повноцінна зміна покоління виглядала неминучою — і тепер це фактично підтверджено документально.

Еволюція дизайну з оглядом на Traverse

Патентні зображення, вперше оприлюднені Car&Driver, показують, що Silverado 2027 року збереже знайомі пропорції, але отримає повністю нову передню частину. Вона виконана в стилістиці нового Chevrolet Traverse: з розділеною оптикою, масивною сітчастою решіткою радіатора та широкою горизонтальною планкою.

Передній бампер виглядає більш агресивно та функціонально, а в нижній частині можна помітити активну повітряну заслінку, яка має покращити аеродинаміку та паливну економічність. Боковий профіль зберігає впізнавану форму, але крила стали більш рельєфними, з чітко окресленими акцентами над задніми колесами.

Задня частина пікапа змінена менш радикально, однак і тут є помітні нововведення. Silverado отримає нові ліхтарі зі складнішою графікою, а також перероблений бампер із ширшими підніжками. Замість великого напису CHEVROLET на дверцятах вантажної платформи тепер з’явиться фірмова емблема. Очікується, що пікап збереже фірмову багатофункціональну задню ляду Multi-Flex, яка в актуальному поколінні пропонує шість режимів використання — від сходинки до обмежувача навантаження.

Нове покоління V8 уже на підході

Хоча Chevrolet поки не розкриває технічних деталей, компанія офіційно підтвердила масштабні інвестиції у двигуни V8 нового покоління. Вони мають забезпечити вищу продуктивність, кращу економічність і зниження викидів завдяки оновленому керуванню горінням і температурними режимами.

Ілюстрація: Carscoops

Очікується, що нові V8 поступово замінять нинішні 5,3- та 6,2-літрові мотори, які сьогодні видають від 355 до 420 кінських сил. Водночас у лінійці, ймовірно, залишаться 2,7-літровий турбобензиновий двигун і 3,0-літровий турбодизель, хоча і з технічними доопрацюваннями.

Що це означає для ринку

Silverado залишається одним із ключових продуктів General Motors: лише минулого року в США було продано понад 560 тисяч пікапів, із яких майже 360 тисяч припало на версію 1500. Тож еволюційний, а не революційний підхід до дизайну виглядає цілком логічним — Chevrolet явно не хоче ризикувати формулою успіху. Офіційна прем’єра Silverado 2027 очікується ближче до старту серійного виробництва, але тепер зрозуміло головне: культовий пікап зміниться помітно, але залишиться самим собою.

