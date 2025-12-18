Ось яким буде Chevrolet Silverado 2027: перші фото

Поточне покоління Silverado було представлене у 2019 році та востаннє отримувало помітне оновлення у 2022-му. З огляду на конкуренцію в сегменті та вік моделі, повноцінна зміна покоління виглядала неминучою — і тепер це фактично підтверджено документально.

Еволюція дизайну з оглядом на Traverse

Патентні зображення, вперше оприлюднені Car&Driver, показують, що Silverado 2027 року збереже знайомі пропорції, але отримає повністю нову передню частину. Вона виконана в стилістиці нового Chevrolet Traverse: з розділеною оптикою, масивною сітчастою решіткою радіатора та широкою горизонтальною планкою.

Передній бампер виглядає більш агресивно та функціонально, а в нижній частині можна помітити активну повітряну заслінку, яка має покращити аеродинаміку та паливну економічність. Боковий профіль зберігає впізнавану форму, але крила стали більш рельєфними, з чітко окресленими акцентами над задніми колесами.

Задня частина пікапа змінена менш радикально, однак і тут є помітні нововведення. Silverado отримає нові ліхтарі зі складнішою графікою, а також перероблений бампер із ширшими підніжками. Замість великого напису CHEVROLET на дверцятах вантажної платформи тепер з’явиться фірмова емблема. Очікується, що пікап збереже фірмову багатофункціональну задню ляду Multi-Flex, яка в актуальному поколінні пропонує шість режимів використання — від сходинки до обмежувача навантаження.

Нове покоління V8 уже на підході

Хоча Chevrolet поки не розкриває технічних деталей, компанія офіційно підтвердила масштабні інвестиції у двигуни V8 нового покоління. Вони мають забезпечити вищу продуктивність, кращу економічність і зниження викидів завдяки оновленому керуванню горінням і температурними режимами.

Ілюстрація: Carscoops

Очікується, що нові V8 поступово замінять нинішні 5,3- та 6,2-літрові мотори, які сьогодні видають від 355 до 420 кінських сил. Водночас у лінійці, ймовірно, залишаться 2,7-літровий турбобензиновий двигун і 3,0-літровий турбодизель, хоча і з технічними доопрацюваннями.

Що це означає для ринку

Silverado залишається одним із ключових продуктів General Motors: лише минулого року в США було продано понад 560 тисяч пікапів, із яких майже 360 тисяч припало на версію 1500. Тож еволюційний, а не революційний підхід до дизайну виглядає цілком логічним — Chevrolet явно не хоче ризикувати формулою успіху. Офіційна прем’єра Silverado 2027 очікується ближче до старту серійного виробництва, але тепер зрозуміло головне: культовий пікап зміниться помітно, але залишиться самим собою.