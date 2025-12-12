GM відродила забуту "Омегу" 90-х і продала його за $80 000: фото

Седан, який GM називає “найрозкішнішим бразильським автомобілем свого часу”, був локальною версією знайомої для українців Opel Omega й Vauxhall Carlton. Крім того, він навіть мав родинні зв’язки з легендарними Lotus Omega. В США ця модель була відома як Cadillac Catera, що продавалась наприкінці 90-х.

Читайте також: Старий VW Beetle перетворили на електроспорткар, який розганяється швидше за Porsche 911 GT3

Відновлений автомобіль — Omega CD 1994 року — отримав заводський тюнінг від німецького ательє Irmscher та рідкісний для того часу цифровий щиток приладів, пише Carscoops. Під капотом — 3,6-літровий рядна “шістка” потужністю близько 200 к.с., яка працює в парі з 4-ступеневим “автоматом”, що передає потужність на задні колеса.

За даними Chevrolet, цей Omega належав топменеджеру з фінансового сектору Бразилії, і попри непоганий стан його відновили до вигляду “як з автосалону”. Машину повністю розібрали, оцінили стан кожної деталі та або відреставрували її, або замінили на оригінальну заводську.

Після складання седан пройшов серію динамічних тестів на полігоні GM — буквально як новий автомобіль перед запуском у виробництво. Кузов отримав нове лакофарбове покриття, фари відновили до первісної прозорості, а салон заново обтягнули матеріалами, автентичними для середини 90-х.

Аукціон відбувся 6 грудня в музеї Карде. Підсумкова ціна — 437 500 реалів — фактично прирівнює відреставрований Omega до нового Chevrolet Silverado на місцевому ринку. Це вражаючий результат для моделі, про яку поза Бразилією давно забули.

Також цікаво: Opel показав нові Astra та Astra Sports Tourer

Omega став першим автомобілем великого проєкту Chevrolet Vintage. GM вже підтвердила, що наступними стануть ралійний пікап Chevrolet S10, а також модифіковані Opala, Monza й Kadett GSi. Усі вони отримають такий самий “фабричний” рівень уваги та реставрації.