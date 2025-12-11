Які нові автомобілі не користуються попитом у дилерів: перелік

Укр
Аналітики iSeeCars провели масштабне дослідження, проаналізувавши понад 2,6 млн оголошень про продаж нових авто в США, і виявили — деякі моделі 2024 року практично не продаються. У той час як середній залишок складу старих моделей становить лише 0,4%, у деяких авто цей показник сягає десятків відсотків. Склади дилерів заповнені, а покупці не поспішають розбирати ці машини.
Ніхто не купує ці моделі 2024 року: дилери США завалені непроданими авто - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Dodge Hornet PHEV

Як повідомляє Carscoops, абсолютним антилідером року став Dodge Hornet PHEV 2024, яких на складах досі стоїть 82,1% автомобілів. Причина проста — завищена ціна. Середній цінник становить $41 166, тож покупці просто оминають модель. Друге місце у списку — Jeep Grand Cherokee 2024 з показником 70,8%. Третє — Alfa Romeo Tonale Hybrid, яких непроданими залишаються 46,8% машин.

У цю “десятку” також увійшли:

  • Chevrolet Malibu (31%);
  • Dodge Hornet ICE (26,3%);
  • Jeep Grand Wagoneer L (24,1%);
  • Genesis GV60 (21,8%);
  • Dodge Charger (20,9%);
  • Nissan Z (18,8%);
  • Jeep Wrangler 4xe (18,2%);

Загалом 12 із 23 моделей, що мають найбільші залишки, належать групі Stellantis — справжній рекорд. З моделями 2025 року картина не краща: навіть нові авто буксують у продажах. BMW i4 2025 року — абсолютний лідер із 89,2% непроданих машин. Далі йдуть:

  • Lexus GX 550 — 87,8%
  • Subaru BRZ — 87,1%
  • Lexus LX 600 — 83,9%
  • Toyota GR Corolla — 83,2%

Тобто навіть свіжа лінійка автомобілів стикається з тим самим — низьким попитом та перенасиченням ринку.

Для покупців це означає хороші новини: подібні авто часто продаються зі значними знижками. Дилери намагаються звільнити місце під моделі 2025–2026 модельних років, тож у найближчі місяці можна очікувати суттєвих бонусів від виробників та вигідних кредитних програм. Водночас для Stellantis це означає, що концерн отримує одні з найбільших ударів по продажах за свою історію.

