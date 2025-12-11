Які нові автомобілі не користуються попитом у дилерів: перелік

Як повідомляє Carscoops, абсолютним антилідером року став Dodge Hornet PHEV 2024, яких на складах досі стоїть 82,1% автомобілів. Причина проста — завищена ціна. Середній цінник становить $41 166, тож покупці просто оминають модель. Друге місце у списку — Jeep Grand Cherokee 2024 з показником 70,8%. Третє — Alfa Romeo Tonale Hybrid, яких непроданими залишаються 46,8% машин.

У цю “десятку” також увійшли:

Chevrolet Malibu (31%);

Dodge Hornet ICE (26,3%);

Jeep Grand Wagoneer L (24,1%);

Genesis GV60 (21,8%);

Dodge Charger (20,9%);

Nissan Z (18,8%);

Jeep Wrangler 4xe (18,2%);

Загалом 12 із 23 моделей, що мають найбільші залишки, належать групі Stellantis — справжній рекорд. З моделями 2025 року картина не краща: навіть нові авто буксують у продажах. BMW i4 2025 року — абсолютний лідер із 89,2% непроданих машин. Далі йдуть:

Lexus GX 550 — 87,8%

Subaru BRZ — 87,1%

Lexus LX 600 — 83,9%

Toyota GR Corolla — 83,2%

Тобто навіть свіжа лінійка автомобілів стикається з тим самим — низьким попитом та перенасиченням ринку.

Для покупців це означає хороші новини: подібні авто часто продаються зі значними знижками. Дилери намагаються звільнити місце під моделі 2025–2026 модельних років, тож у найближчі місяці можна очікувати суттєвих бонусів від виробників та вигідних кредитних програм. Водночас для Stellantis це означає, що концерн отримує одні з найбільших ударів по продажах за свою історію.