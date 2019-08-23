Да еще и без сигнала поворота.

На мокрой дороге нужно быть в двойне осторожнее за рулем и в два раза осмотрительнее. Пренебрежение этим может привести к неприятным последствиям. Показанный на видео случай – не самый страшный из них, а, скорее, глупый.

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Ролик был снят видеорегистратором в городе Авентура, штат Флорида. Черный BMW 3-Series можно увидеть в правой полосе. Когда на светофоре впереди загорелся зеленый свет, водитель вдруг решил занять соседнюю свободную полосу, забыв о двух крайне важны вещах: проверить зеркала заднего вида и включить поворотник.

Белый кабриолет Audi A5, который ехал по центральной полосе, пытался затормозить, чтобы избежать встречи с “БМВ”, однако этому помешали неожиданность маневра последнего и скользкая дорога. От столкновения Audi зацепил еще и Volkswagen Passat, поэтому в результате одного неловкого движения рулем водителя BMW пострадали три автомобиля.

Хотя вина водителя BMW 3 Серии в этой ситуации очевидна, A5 и Passat сыграли свою роль в инциденте – оба автомобиля ехали слишком быстро, приближаясь к перекрестку, пусть даже на светофоре был зеленый свет.

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